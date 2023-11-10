بعد براهيم دياز .. موهبة أخرى ترفض إسبانيا وتختار تمثيل المغرب

سبق له تمثيل إسبانيا بمراحل سنية مختلفة

بعد براهيم دياز جناح ريال مدريد، قرر إلياس أخوماش نجم نادي فياريال اختيار تمثيل منتخب المغرب وتجاهل دعوة منتخب إسبانيا للشباب.

صانع الألعاب البالغ من العمر 19 سنة تدرج في المراحل السنية مع برشلونة قبل الانتقال لفياريال في الميركاتو الصيفي الماضي، ليلفت الأنظار نحوه في المباريات التي لعبها مع الغواصات هذا الموسم.

سانتي دينيا المدير الفني لمنتخب إسبانيا تحت 21 سنة، كشف عن الصدمة التي وجهها أخوماش له، بعدما أعلن اختياره للمغرب على حساب إسبانيا التي مثلها بمختلف المراحل السنية السابقة.

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وقال دينيا في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أخوماش:"لقد أرسل لنا خطابًا وتقبلنا الأمر، هو يريد اللعب لمنتخب المغرب".

وفي سياق متصل يستعد النجم الشاب للمشاركة مع المنتخب الأولمبي المغربي خلال الوديتين القادمتين أمام الدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية يومي 16 و21 نوفمبر الجاري.

يذكر أن أخوماش ظهر في 12 مباراة مع فياريال بكل البطولات هذا الموسم ونجح في صناعة 3 أهداف بقميص الغواصات الصفراء.