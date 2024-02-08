بعد إيقاف الطلاق .. زوجة ألفيش تفاجىء الجميع بأقوال مختلفة في جلسة محاكمته!

هل تنقلب الطاولة في القضية؟

قامت جوانا سانز زوجة المدافع البرازيلي داني ألفيش، بتغيير شهادتها في قضية الاغتصاب الشهيرة، طمحًا في حصول اللاعب على حكم مخفف.

ألفيش تم اعتقاله في يناير 2023 بعد صدور قرار بحبسه احتياطيًا على خلفية بلاغ لشابة اتهمته بالاعتداء الجنسي عليها في ملهى ساتون الليلة ببرشلونة يوم 30 ديسمبر 2022.

صحيفة "as" الإسبانية قالت إن ألفيش لم يرغب في التواصل مع المقربين منه لتجنب المزيد من المعاناة، ولكن والدته لوسيا شوهدت تصل إلى جلسات محاكمته التي انطلقت هذا الأسبوع مع إخوته والفريق القانوني الخاص به وأيضًا زوجته جوانا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

شهادة جوانا الأولى في التحقيقات مع الشرطة قالت فيها إن كانت في جزر الكناري ليلة الحادث مع والدتها التي كانت مريضة بالسرطان وستموت بعد أيام.

ولكن في المحكمة قالت إنها قابلت ألفيش قبل السفر، وأنها رأت البرازيلي يصل إلى المنزل وهناك رائحة كريهة تنبعث من فمه بعد تناول الكثير من المشروبات الكحولية، وأنه كان في حالة سكر لدرجة أنه اصطدم بأثاث المنزل وسقط منهكًا على السرير.

وقالت الصحيفة إن هذه الأقوال الهدف منها الحصول على حكم مخفف لألفيش بحجة أنه كان تحت تأثير الكحول الذي تناوله خلال هذه الليلة.

وفي سياق متصل تم الكشف كذلك عن قيام جوانا بإيقاف إجراءات الطلاق من ألفيش، ليس لرغبتها في العودة له بعد قيامه بخيانتها، ولكن لشعورها بالأسف على وضعه الحالي.