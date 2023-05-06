بعد إهانة مشجعة .. رسالة زوجة سالم الدوسري بعد الهزيمة الآسيوية

تعرف على رسالة زوجة سالم الدوسري

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لم تصمت أشواق العمير زوجة سالم الدوسري لاعب نادي الهلال، بعد هزيمة الزعيم بنهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

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وخسر الهلال لقب دوري أبطال آسيا 2022، بعد الهزيمة أمام أوراوا ريد بهدفين مقابل هدف واحد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدور النهائي.

وقامت العمير بتوجيه رسالة دعم إلى زوجها سالم الدوسري، عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، تدعمه فيها بعدما غاب عن مباراة الإياب.

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ونشرت زوجة سالم الدوسري صورة للاعب الهلال، معلقة عليها:"سيقى مجدك مجيد وإن لم تحقق اللقب، والقادم أفضل بإذن الله".

وكانت زوجة سالم الدوسري، قد أهانت مشجعة بعد مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، والتي تعرض فيها اللاعب للطرد، بعدما قالت لها "خليه يسترجل". "اقرأ التفاصيل"

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