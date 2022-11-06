بعد إنقاذ بيل لناديه من خسارة الدوري .. مدربه: لا تفعل ذلك في كأس العالم

بيل أنقذ فريقه من خسارة الدوري في الدقيقة 128

يأمل لاعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية السابق ومدرب فريق لوس أنجلوس الحالي ألا تنتقل عروض نجمه الويلزي جاريث بيل في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وكن بيل قد استطاع أن يساهم بصورة حاسمة في فوز فريقه ببطولة الدوري الأمريكي، وذلك بعد أن سجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 128 ضد نادي فيلادلفيا يونيون، وذهاب اللقاء إلى ركلات الترجيح التي أعلنت لوس أنجلوس بطلًا للدوري.

وعن ذلك قال المدرب تشيروندولو للصحفيين بعد اللقاء: "إنه رجل ذو صفات كبيرة ويقدم عروضًا مميزة، دعونا نأمل ألا يكون كذلك في المباراة الأولى بكأس العالم لجميع الأمريكيين في الغرفة!".

وواصل: "لكن جاريث هو جاريث. يفعل ذلك في التدريب. لقد فعلها هذا الموسم. عندما يشعر بصحة جيدة، فإنه يحدث فرقًا في المباريات، لهذا السبب نأتي به في تلك اللحظات. أتمنى لو كان عمره 24".

وعن ذلك رد بيل وقال: "أنا متأكد من أنه لا يريدني أن أسجل، لكنني سأحاول ذلك!".

جدير بالذكر أن منتخب ويلز يتواجد في المجموعة الثانية بمونديال قطر رفقة الولايات المتحدة وإيران وإنجلترا، وستكون أول مواجهة لفريق جاريث بيل يوم 21 نوفمبر ضد أمريكا.