بعد إقناع سواريز .. ميسي يستعين بصديق آخر للانضمام له في إنتر ميامي!

صديق جديد لميسي على رادار النادي الأمريكي

بعد نجاحه في إقناع لويس سواريز، قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الاتصال بزميل سابق آخر لجلبه إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ميسي انضم إلى إنتر ميامي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من باريس سان جيرمان، وجلب معه سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبًا، قبل أن ينضم لهم سواريز في صفقة انتقال حر من جريميو البرازيلي.

الصحفي "هيرنان كاستيو" قال إن الزميل السابق لميسي هذه المرة لم يكن معه في برشلونة، بل جاوره في المنتخب الأرجنتيني لفترة طويلة وهو ماركوس روخو مدافع مانشستر يونايتد السابق وبوكا جونيورز الحالي.

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وأشار الصحفي الأرجنتيني إلى أن ميسي اتصل بروخو في مكالمة هاتفية، من أجل إقناعه بالانتقال إلى الدوري الأمريكي وبالتحديد إلى إنتر ميامي للعب بجواره.

ويمتلك روخو خبرة طويلة في اللعب مع ميسي، حيث جاوره في الأرجنتين في 61 مباراة دولية في الفترة من 2010 و 2019، ولم يحالفه التوفيق للتواجد مع الفريق الفائز بكأس العالم قطر 2022.

ويمضي صاحب الـ33 سنة الوقت الحالي بلا مباريات بعد انتهاء موسمه مع البوكا، ومن المقرر أن تكون المباراة القادمة له في 1 فبراير 2024، مما يترك المتسع من الوقت أمام إنتر ميامي لحسم الصفقة.