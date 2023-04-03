بعد إقالة جراهام بوتر .. من يقود تشيلسي ضد ليفربول وريال مدريد؟

تشيلسي يعيش وضعًا متذبذبًا في الوقت الحالي، وبدأ بالفعل البحث عن مدرب جديد لخلافة جراهام بوتر..

رغم الإنفاق الكبير والتعاقدات الضخمة التي قام بها نادي تشيلسي الإنجليزي، إلا أن الفريق اللندني يعيش واحدًا من أسوأ مواسمه تقريبًا في الألفية الثالثة.

تشيلسي قرر مساء الأحد إقالة المدرب جراهام بوتر من القيادة الفنية للفريق، بعد أن تراجع "البلوز" إلى المركز 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الخسارة على ملعبه "ستامفورد بريدج" أمام أستون فيلا بثنائية نظيفة في الجولة 29.

وتأتي إقالة جراهام بوتر قبل فترة حاسمة من موسم تشيلسي، يبدأها بمواجهة ليفربول، المترنح هو الآخر، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي، ثم مواجهتي ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومع إقالة بوتر، أثيرت الكثير من التكهنات حول هوية مدرب تشيلسي الجديد، وما إذا كان النادي سيلجأ إلى تعيين مدرب جديد للفترة المقبلة، أم يكتفي بمدرب مؤقت على أن تبدأ البحث عن خليفة المدرب الإنجليزي في الصيف.

من يقود تشيلسي أمام ليفربول وريال مدريد؟

رحيل جراهام بوتر أمر غير معتاد خاصة وأن معظم موظفيه في الغرف الخلفية سيظلون في أماكنهم حتى يتم تعيين خليفة وهذا شيء دعمه بوتر نفسه.

ومع إعلان تشيلسي أن برونو سالتور، مساعد بوتر، سيكون مسؤولًا عن الفريق بشكل مؤقت دون تحديد المدة، فإنه بالتأكيد سيدير الفريق أمام ليفربول يوم الثلاثاء وربما بعد ذلك.

عمل برونو سالتور تحت قيادة بوتر بعد تقاعده في عام 2019 وانتقل الإسباني إلى ستامفورد بريدج بجانبه في وقت سابق من هذا الموسم.

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يعتقد مجلس إدارة تشيلسي أن البنية التحتية موجودة ليتمكن الفريق من الارتداد مرة أخرى في الدوري وكذلك التنافس ضد ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنهم بحاجة إلى إيجاد مزيد من الاتساق على أرض الملعب.

من المرشحين لخلافة جراهام بوتر في تدريب تشيلسي؟

فتحت إقالة جراهام بوتر من تدريب تشيلسي الباب للحديث عن خليفته الذي ينتظر أن يُعلن عنه في الأيام المقبلة.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن ماركو سيلفا، مدرب فولهام دخل دائرة الترشيحات بقوة في الساعات الماضية بفضل المستوى المميز لناديه الموسم الجاري.

بينما ذكر أكد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو أن الألماني يوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونخ السابق، بالإضافة إلى روبن أموريم، مدرب سبورتنج لشبونة البرتغالي، ضمن أبرز الخيارات المطروحة.

وقالت صحيفة "Independent" الإنجليزية إن الثنائي ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب باريس سان جيرمان وتوتنهام السابق، وروبرتو دي زيربي، قائد برايتون الحالي يملكان حظوظاً للظفر بالمنصب.