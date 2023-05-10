بعد إعلان رحيله رسميًا .. صراع سعودي ثلاثي على ضم سيرجيو بوسكيتس!

النجم المخضرم يقترب من دوري روشن

shahid

أعلن لاعب الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس رحيله بشكل نهائي عن نادي برشلونة، ليكتب نهاية لمسيرة طويلة وحافلة قضاها في كامب نو.

بوسكيتس عقده ينتهي مع النادي الكتالوني في يونيو المقبل، ورفض العرض المقدم من برشلونة للتوقيع على عقد جديد، ليستقر على الرحيل ومغادرة الفريق.

وقال بوسكيتس في بيان وداعي عبر الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع "تويتر":"عشاق برشلونة، لقد حان الوقت لإعلان أن هذا الموسم سيكون الأخير لي مع الفريق، لقد كانت رحلة لا يمكن نسيانها بدأت من مشاهدتي للمباريات على التلفزيون، حيث حلمت بارتداء هذا القميص ونجحت في تحقيق حلمي".

وأضاف:"لم أكن لأصدق لو أخبرتني أنني سأصل كلاعب شاب وألعب لمدة 15 موسماً مع الفريق الأفضل في العالم، النادي الذي حلمت به وشجعته لسنوات ولعبت أكثر من 700 مباراة معه كلاعب وقائد".

وتابع:"كانت رحلة ممتعة وحلم يستحق الفخر، الأمر كان يعني لي كل شيء في حياتي للدفاع عن هذا القميص كل هذه السنوات، ولكن لكل شيء نهاية، القرار لم يكن سهلًا لكني اعتقدت أنه الوقت المناسب".

وفي سياق متصل كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن وجود صراع ثلاثي سعودي بين النصر والهلال والشباب للحصول على خدمات بوسكيتس، بتواجد وكيله في الرياض حاليًا لمناقشة العروض المطروحة على الطاولة.

ويعتبر دوري روشن السعودي في الوقت الحالي هو الوجهة الأقرب للاعب الوسط المخضرم، لكن لا يمكن استبعاد فكرة انتقاله إلى الدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي.

يذكر أن صاحب الـ34 سنة حصد العديد من الألقاب بقميص برشلونة، منها 8 بطولات دوري و3 ألقاب دوري أبطال أوروبا و3 بطولات كأس العالم للأندية.

Shahid