بعد إصابته .. ريال مدريد يدرس اتخاذ قراراً صادماً بحق أردا جولر

ما قرار ريال مدريد؟

كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين، أن إدارة ريال مدريد تدرس تطورات إصابة أردا جولر، وقد تتخذ قرارًا برفعه من قائمة الفريق إذا خضع لعملية جراحية.

وأعلن ريال مدريد، تعرض جولر لإصابة قوية في الغضروف المفصلي بركبتهه اليسرى، وتم وضع برنامج علاجي له ومن المتوقع غيابه عن الفريق لمدة 3 أشهر وفقًا للتقارير الصحفية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إذا استمر جولر في تنفيذ خطة العلاج سيعود في بداية شهر نوفمبر ولكن إذا اختار النادي خضوعه لعملية جراحية فسيغيب لمدة خمسة أشهر أي حتى شهر يناير القادم.

وتابعت الصحيفة، أنه يحق لنادي ريال مدريد إلغاء تسجيل جولر خلال الجزء الأول من البطولة وفقًا للوائح وإعادة تسجيله من جديد في يناير 2024 مع بداية سوق الانتقالات الشتوية المقرر لها 1 يناير إذا خضع للعملية الجراحية.

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وانضم اللاعب الشاب صاحب الـ18 عامًا إلى ريال مدريد هذا الصيف بعد منافسة قوية مع برشلونة وحتى الآن لم يشارك في أي مباراة مع الفريق الملكي حيث غاب عن المواجهات الودية التي خاضها الفريق بسبب الإصابة.