بعد إصابته .. تعرف على مدة الغياب المحتملة لموسى ماريجا

المهاجم المالي يتعرض لإصابة قوية في مباراة الدحيل

شهدت مباراة الهلال أمام الدحيل القطري، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، تعرض النجم المالي موسى ماريجا مهاجم الزعيم، للإصابة وعدم اسكتمال المباراة.

وسجل ماريجا هدفين في انتصار الهلال التاريخي على الدحيل بسبعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد.

ويعاني موسى ماريجا من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها وخرج من المباراة مصابًا في الدقيقة 59، حيث شارك بدلًا منه عبد الله الحمدان.

ومن المتوقع أن يغيب موسى ماريجا عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين الأسبوعين إلى 12 أسبوع، بناء على درجة التمزق في العضلة الخلفية.

وسيقوم ماريجا بعمل فحوصات طبية لازمة خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد مدة غيابه عن الملاعب، والتي قد تصل إلى شهرين ونصف.