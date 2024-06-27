بعد إصابته أمام تشيلي ..حسم موقف ميسي النهائي من الظهور ضد بيرو!

لا يحتاج إلى فحوصات أخرى

بعد فترة من القلق على حالة ليونيل ميسي، تنفس ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين الصعداء بخصوص إصابة لاعب إنتر ميامي.

ميسي تعرض لإصابة في فخذه خلال مواجهة تشيلي الماضية في كوبا أمريكا 2024، وظهرت مخاوف حول جاهزيته في المباريات القادمة البطولة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن فحص الإصابة العضلية التي تعرض لها ميسي خلال المباراة، أظهر أنها ليست سوى تقلص طفيف، ومن غير المتوقع أن يخضع لأي فحوصات أخرى.

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وأشارت إلى أن ميسي لا يحتاج سوى الراحة والعلاج في الساعات القليلة القادمة، وهو ما سيعني غيابه عن مباراة بيرو يوم السبت القادم بهدف إراحته وتجهيزه للمشاركة في ربع النهائي.

وتأتي هذه الأنباء بعد تأكيدات سكالوني عن اعتماده على العناصر الاحتياطية أمام بيرو بعد ضمان التأهل وعبور دور المجموعات.

جدير بالذكر أن الأرجنتين تحتل صدارة المجموعة الأولى بـ6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن كندا صاحبة المركز الثاني، ويأتي بعدها كل من تشيلي وبيرو بنقطة واحدة.