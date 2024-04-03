Karim Benzema Al-Ittihad 2023Getty Images
أحمد رفعت

بعد إصابته في الديربي .. تطور جديد لكريم بنزيما قبل مواجهة التعاون

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تعرف على آخر تطورات كريم بنزيما بعد الإصابة في الديربي

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شهدت نهاية مباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي، خروج النجم الفرنسي كريم بنزيما من ملعب الجوهرة المشعة متأثرًا بإصابته، لتشهد تدريبات العميد تطورًا جديدًا في إصابته.

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وشارك بنزيما في مباراة ديربي جدة، التي حسمها الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين المقبل، بالجولة 26 ضمن منافسات الدوري.

ونشر حساب نادي الاتحاد على منصة "سناب شات" فيديو لتدريبات العميد، حيث شهدت مشاركة المهاجم كريم بنزيما بشكل طبيعي.

المباراة التالية

ومشاركة بنزيما في تدريبات الاتحاد، تُشير إلى أنه مستعد للمشاركة في مباراة التعاون المقبلة يوم الجمعة المقبل، بالجولة 27 ضمن منافسات الدوري.

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ومن المقرر أن يُشارك نادي الاتحاد في كأس السوبر السعودي التي ستقام في الإمارات، حيث سيواجه الوحدة يوم 8 أبريل الجاري في نصف النهائي.

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