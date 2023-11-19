بعد إصابتها بالسرطان .. إيكاردي يتزوج واندا من جديد!

بعد 10 سنوات من حفل الزواج، سيتزوج إيكاردي مرة أخرى من واندا نارا

اتفق النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب جلطة سراي التركي، على تجديد العهد مع زوجته واندا نارا، وذلك بعد زواجهما ما يقرب من 10 سنوات.

وأشارت صحيفة "AS" الإسبانية إلى أن إيكاردي اتفق مع زوجته واندا نارا على إقامة حفل زفاف جديد، بعد مرور عقد من الزمن على الزفاف الذي أقيم في الأرجنتيني خلال شهر يونيو 2014.

وكان إيكاردي وواندا قد دخلا في خلاف خلال الفترة الأخيرة، بسبب خيانة اللاعب الأرجنتيني لها مع الممثلة تشاينا سواريز، ولكن تحسنت العلاقة بعدما علمت الزوجة بأنها تُعاني من سرطان في الدم، والذي تتعالج منه في مركز متخصص في بلدها.

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وترك إيكاردي وزوجته واندا خلافهما، وأصبحت العلاقة بينهما على ما يرام بعد علمهما بأن نارا تُعاني من سرطان الدم، وأصبح الثنائي يهتمان ببعضهما البعض.

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وقالت واندا: "أجمل شيء رأيته من ماورو خلال الـ10 سنوات عندما تم تشخيصي بمرضي، أتذكر في إحدى الليالي كنت نائمة واستيقظت حوالي الساعة الرابعة صباحًا، ورأيت إيكاردي بالهاتف يبحث عن مكان يُعالجني فيه في جميع أنحاء العالم، وبدت عليه الصدمة بشكل واضح".