بعد إصابة يورجن كلوب.. مانشستر سيتي يصدر بيانًا قويًا ضد جماهيره

مانشستر سيتي يدين تصرفات جماهيره ضد ليفربول وكلوب

أصدر نادي مانشستر سيتي بيانًا رسميًا، مساء اليوم السبت أدان فيه تعرض حافلة فريق ليفربول لهجوم من جانب جماهيره عقب انتهاء مباراة الفريقين معًا صباح اليوم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على ليفربول بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة 29 من البطولة ليواصل مطاردة آرسنال على صدارة جدول الترتيب.

ونشر مانشستر سيتي بيانًا رسميًا بشأن الواقعة جاء كالتالي:"الأضرار في رحلة العودة بعد مباراة اليوم قام شخص أو عدة أفراد بإلقاء حجر على السيارة في منطقة سكنية بالقرب من الاستاد مما أثر على يورجن كلوب مدرب ليفربول الذي تعرض لإصابات غير معروفة الخطورة".

وأكد البيان :"حوادث من هذا النوع غير مقبولة على الإطلاق وندين بشدة تصرفات المسؤولين عنها وسندعم بشكل كامل تحقيق شرطة مانشستر الكبرى في هذا الحادث بأي طريقة ممكنة".

كما أصيب النادي بخيبة أمل بسبب موقف العديد من المشجعين الذين "سخروا" من كلوب خلال المباراة ووجهوا هتافات مسيئة تطالب بإقالته.

وأضاف البيان"نأسف لأي إهانة قد تكون سببتها هذه الهتافات وسنواصل العمل مع مجموعات المشجعين والمسؤولين من كلا الناديين للتعامل مع هتافات الكراهية لهذه المباراة".

وتجمد رصيد ليفربول عند 42 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما رفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 64 نقطة بفارق 8 نقاط خلف آرسنال المتصدر.