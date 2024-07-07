بعد إصابة بيدري في يورو 2024 .. رونالد أراوخو يثير قلق برشلونة بكوبا أمريكا!

فيليك يشعر بالقلق قبل بداية الموسم الجديد

أثار مدافع أوروجواي رونالد أراوخو القلق داخل نادي برشلونة، بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده ضد البرازيل، في ربع نهائي كوبا أمريكا.

أراوخو تعرض للإصابة بعد مرور نصف ساعة فقط من المباراة، بعدما حاول أن يُغطي إحدى الكرات، حيث قام بمد ساقه اليمنى ليتعرض لإصابة على الفور ويسقط على الأرض ويضع يديه على وجهه، ليطلب طبيب المنتخب بتغييره.

وغادر رونالد المباراة وهو يبكي من الألم، حيث شارك بدلًا منه خوسيه ماريا خيمينيز بالدقيقة 32، حيث تُشير التوقعات الأولية للإصابة إلى أنه يُعاني من تمزق في العضلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إصابة أراوخو أثارت قلق برشلونة ومدربه الألماني هانسي فليك، الذي يستعد لبداية التحضيرات للموسم الجديد، خاصة بعدما تعرض لاعب الوسط بيدري للإصابة هو الآخر مع إسبانيا في يورو 2024.

بيدري عانى من التواء داخلي من الدرجة الثانية في الركبة اليسرى، بعد التحام قوي مع توني كروس لاعب وسط منتخب ألمانيا السابق، خلال ربع نهائي اليورو، مما يعني أنه سيغيب عن الملاعب لمدة شهر تقريبًا.