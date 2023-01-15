بعد إصابة أوسبينا .. أبو جبل يعلق: "أعوذ بالله أن أكون من الشامتين"

أبو جبل يتمنى الشفاء لحارس النصر

Shahid

علق المصري محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلي، على الإصابة التي تعرض لها الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى النصر، خلال مباراة ديربي الرياض أمام الشباب.

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وشهدت الدقائق الأخيرة من مباراة ديربي الرياض، تعرض أوسبينا لإصابة قوية، تسببت في خروجه من المباراة وهو يبكي. "اقرأ التفاصيل"

ونشر أبو جبل عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، أكد فيها على أنه ليس شامتًا في الإصابة التي تعرض لها أوسبينا، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "أعوذ بالله أن أكون من الشامتين، تمنياتي بالشفاء العاجل لحارس نادي النصر دافيد أوسبينا".

وأعلن نادي النصر أن الأشعة التي أجراها أوسبينا، أكدت على وجود كسر في أحد عظام المرفق، وبالتالي سيغيب عن الملاعب 6 أسابيع.

وكان أبو جبل قد وقع على عقود انضمامه إلى نادي النصر، قبل أن يتراجع مسؤولي العالمي، بسبب ارتباط الحارس بعقد مع فريقه السابق الزمالك.

Shahid