بعد إشبيلية .. جار برشلونة يصدر بيانًا قويًا ضد الاتحاد الإسباني!

تعليق قوى من إسبانيول على قضية نيجريرا

أصدر نادي إسبانيول بيانًا رسميًا اليوم الاثنين، يحتج فيه على المعلومات التي ظهرت في قضية "نيجريرا" والخاصة بفريق برشلونة.

وكان نادي إشبيلية أول فريق يصدر بيانًا يبدي فيه قلقه من كل هذه المعلومات التي تشير إلى دفع نادي برشلونة رشاوي للتحكيم في الفترة من 2016-2018.

وانفجرت قنبلة في الأوساط الرياضية الإسبانية في الأيام الماضية، بعد الكشف عن حصول خوسيه ماريا إنريكي نجيريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق على أموال من نادي برشلونة عن طريق تمويل لشركته.

وجاء مضمون البيان كالتالي: "نادي إسبانيول يشعر بالقلق من المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة بشأن قضية نيجريرا، على الرغم من أنها لا تزال في مرحلة التحقيق فإن الآثار المحتملة لما تم نشره على مسابقتنا والأندية التي تشكلها والهيئات المتضررة خطيرة لدرجة أننا نطالب بعمل استثنائي عندما يتعلق الأمر بتوضيح ما حدث بالفعل وإذا لزم الأمر تصحيح المسؤوليات المقابلة على المستويين الوطني والدولي".

وتابع: "دافعنا دائمًا عن الامتثال الصارم للقانون والإجراءات المعمول بها وبهذا المعنى نطلب من الهيئات والمؤسسات المختصة التعامل مع الأمر بالسرعة التي تتوافق مع حالة تثير التساؤل عن سمعة كرة القدم لدينا دوليًا".

وأضاف: "في الآونة الأخيرة تأثر نادينا بقرار من طبيعة أخرى والذي في رأينا يعرض الأداء الطبيعي لمنافستنا للخطر وبخلاف الأضرار التي لحقت بنادينا كما هو الحال في ذلك الحين ومن الاحترام الذي يطلبه ويستحقه مشجعونا فإننا نناشد اليوم بقية الأندية والمنظمات لاتخاذ خطوة للأمام في الدفاع عن الأداء السليم والسمعة الجيدة لكرة القدم لدينا ".

وذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة دفع رشوة للتحكيم الاسباني في الفترة المذكورة من أجل تسهيل فوزه بالبطولات.