بعد إشادة إنريكي .. ثلاثة أندية تتنافس على نجم المغرب

أسود الأطلس يلفتون أنظار العالم بعد التألق الكبير في مونديال قطر، وأصبحت أندية أوروبا تتصارع عليهم

يعيش نجوم المنتخب المغربي حاليًا فترة هي الأفضل في مسيرتهم الكروية بشكل عام سواء مع الأندية أو المنتخبات، دفعت عدد من الأندية الأوروبية لرصدهم، للتعاقد معهم خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

أسود الأطلس نجحوا في التأهل لربع نهائي كأس العالم قطر 2022، لأول مرة في تاريخ العرب، ليضربوا موعدًا مع المنتخب البرتغالي، غدًا السبت.

عز الدين أوناحي؛ لاعب وسط المغرب، أحد أبرز النجوم في مونديال قطر، ونال إشادة لويس إنريكي؛ المدير الفني لمنتخب إسبانيا، بعدما أسقط الأسود الماتادور في دور الـ16 بركلات الترجيح.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" أن أندية ليل الفرنسي، وفيورنتينا وتورينو الإيطاليين يرغبون في الظفر بخدمات أوناحي.

جدير بالذكر أن صاحب الـ22 عامًا مرتبط بعقد مع نادي أنجيه الفرنسي يمتد حتى نهاية موسم 2025-2026.