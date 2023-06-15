بعد إدانة تيباس له في أزمة العنصرية .. إنفانتينو ينصف فينيسيوس جونيور بمنصب جديد في فيفا

إنفانتينو يرد لفينيسيوس جونيور حقه بعد التعرض للعنصرية

تحدث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، منصفًا للبرازيلي فينيسيوس جونيور؛ مهاجم ريال مدريد الإسباني، بعد أزمة العنصرية الشهيرة التي تعرض لها في الدوري الإسباني.

لاعب ريال مدريد كان قد تعرض لإساءات عنصرية، من قبل مشجعي فالنسيا، خلال مواجهة الفريقين، في مايو الماضي، بالدوري الإسباني، ووقتها زاد من الأزمة رد خافيير تيباس؛ رئيس رابطة الدوري الإسباني، على اللاعب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتحميله مسؤولية تشويه الليجا أمام العالم.

لكن إنفانتينو وقف في صف فينيسيوس، وقرر استحداث منصب "رئيس لجنة مكافحة العنصرية في فيفا" من أجله، إذ قال لصحيفة رويترز: "لن يكون هناك المزيد من العنصرية في كرة القدم. يجب إيقاف المباريات فور حدوثها. هذا يكفي، لقد طلبت من فينسيوس قيادة مجموعة من اللاعبين، لإنشاء لجنة لمكافحة العنصرية، بكرة القدم حول العالم، وسيقودها المهاجم البرازيلي الشاب".

رئيس فيفا تابع: "سيقدم اللاعبون عقوبات صارمة ضد العنصرية، والتي سيتم تنفيذها لاحقًا من قبل سلطات كرة القدم، في جميع أنحاء العالم، يجب الاستماع إلى اللاعبين، وما يحتاجون إليه للعمل في بيئة أكثر أمانًا. نحن جادون جدًا بشأن ذلك، وسننفذ عقوبات صارمة للغاية لإنهاء العنصرية بشكل نهائي".

وأنهى حديثه قائلًا:" العنصرية ليست مشكلة موجودة فقط في إسبانيا، ونحتاج للسلطات حول العالم لمساعدتنا في القضاء عيها، ليس فقط على أرض الملعب، بل على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا".

جدير بالذكر أن تيباس خرج بعد مشادته الكلامية مع اللاعب البرازيلي معتذرًا، إذ تعرض لهجوم جم من قبل البرازيليين ومناهضي النعصرية حول العالم.