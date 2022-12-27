بعد إثارة الجدل في كأس العالم .. لاهوز يدير ديربي كتالونيا

الحكم الإسباني المخضرم أثار الكثير من الجدل خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022، ويعود إلى الأضواء عبر إدارة قمة الجولة 15 من الدوري الإسباني.

قررت لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إسناد مهمة إدارة مباراة برشلونة وإسبانيول، والتي تقام يوم السبت المقبل في قمة الجولة 15 من الدوري الإسباني، إلى الحكم المخضرم ماتيو لاهوز.

ملعب "كامب نو" يستضيف مواجهة ديربي كتالونيا المثيرة دائمًا بين برشلونة وإسبانيول، وهي المباراة التي يسعى فيها "البلوجرانا" إلى تعزيز مركزه في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعد العودة من توقف كأس العالم.

لجنة الحكم في الاتحاد الإسباني كشفت عن اختيار لاهوز لإدارة المواجهة، وذلك خلال الإعلان عن حكام مباريات الجولة 15 من "لا ليجا" وهو القرار الذي قد لا يروق كثيرًا لعشاق الفريقين.

ويأتي اختيار لاهوز بعدما أثار الكثير من الجدل خلال مشاركته في إدارة مباريات بطولة كأس العالم 2022، حيث أدار ثلاث مباريات في مونديال قطر.

ولعل المباراة الأبرز بطبيعة الحال كانت المواجهة بين الأرجنتين وهولندا في ربع النهائي، والتي شهدت الكثير من الجدل، وتم توجيه الكثير من الانتقادات إلى لاهوز بسبب طريقة إدارته لتلك المباراة.