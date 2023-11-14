بعد إبداعه مع النصر .. لويس كاسترو الأفضل في العالم متفوقًا على جوارديولا!

قائمة أفضل المدربين تحقيقًا للانتصارات في عام 2023

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حقق البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، أرقامًا مذهلة في عام 2023؛ جعلته "الأفضل" على مستوى العالم.

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كاسترو تولى تدريب النصر في صيف 2023؛ وقاده للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، مع تصدر مجموعته الآسيوية واحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق 4 نقاط عن الهلال "المتصدر".

وفي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.. تأهل العالمي إلى ربع النهائي؛ حيث يضرب موعدًا ناريًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

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ووفقًا لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، يتصدر لويس كاسترو، قائمة أفضل المدربين تحقيقًا للانتصارات، في عام 2023، متفوقًا على الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكشفت الصحيفة، عن تحقيق كاسترو، 46 فوزًا من 64 مباراة مع قلعة العالمي وبوتافوجو البرازيلي، خلال عام 2023، من بينهم 21 انتصارًا من 26 لقاءً مع الفريق الأصفر.

ومن ناحيته.. حقق جوارديولا، 40 انتصارًا مع مانشستر سيتي، في العام الحالي؛ ولكن في عدد مباريات أقل من مدرب النصر "55 لقاءً".

وضمت القائمة، كلًا من السويسري مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي المصري، الذي حل ثالثًا، والبرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي "السابع".

جيسوس قاد ناديي الهلال وفتربخشه التركي، إلى 37 انتصارًا في عام 2023، من أصل 51 مباراة بمختلف المسابقات.

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