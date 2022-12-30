بعد أن وشم اسم ميسي على جبهته .. "ندمت وتعرضت للأذى أنا وعائلتي"

المشجع الكولومبي نادم على وشم اسم ميسي على رأسه!

أبدى مايك جامبس الكولومبي الذي وشم اسم ميسي على جبهته ندمه على تلك الخطوة بعد فوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم.

وقال جامبس في تصريحات نقلتها "ديلي ميرور": "أنا لم أتسبب في الأذى لأي شخص، ولا أقوم بأي شيء غير قانوني، لكنني في النهاية نادم".

وأضاف: "ندمت على ذلك الوشم، لانه بدلًا من أن يتسبب لي في أشياء إيجابية قادني نحو الكثير من السلبيات، تعرضت للأذى أنا وعائلتي".

وأكمل: "لم أظن أنني سأقول ذلك مبكرًا، لكنني شعرت بالفخر بما فعلت في أول الأمر، لكن الآن أتمنى لو لم أكن قد فعلته".

جدير بالذكر أن جامبس لم يكن الأول الذي أخذ الوشوم للاحتفال بالأرجنتين إلى مستوى متطرف، إليكم مجموعة من أبرز التاتوهات التي وشمتها الجماهير بعد فوز الفريق بكأس العالم.