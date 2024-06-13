بعد أن فاته قطار برشلونة وبايرن ميونخ.. دي زيربي يتفق مع هذا النادي!

المدرب ذو الأفكار الكروية الرائعة على أعتاب تجربة جديدة

بعد أن ارتبط اسمه بالعديد من الأندية الأوروبية الكبرى في الآونة الأخيرة وعلى رأسها برشلونة وبايرن ميونخ، يقترب الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون الإنجليزي السابق من خطوته المقبلة.

فقد أفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو بأن أولمبيك مارسيليا اتفق مع دي زيربي على كل البنود المتعلقة بانضمامه إلى صفوف الفريق الأبيض والسماوي كمدرب جديد للفريق خلفًا للمدرب جان لوي جاسيت والذي أكمل الموسم بعد رحيل المدرب جينارو جاتوزو.

تتبقى خطوة وحيدة فقط، وهي اتفاق مارسيليا على دفع قيمة الشرط الذي ترك به برايتون الحرية لدي زيربي للرحيل متى أحب بـ 6 ملايين يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتم تقليل قيمة الشرط في عقد دي زيربي من 15 مليون يورو إلى 6 ملايين يورو لتسهيل خطوته إن أراد الرحيل عن النادي الإنجليزي.

ومن المرجح أن تكون الخطوة التي اتخذها دي زيربي نابعة من رغبته في إعادة مارسيليا إلى خوض مسابقة دوري أبطال أوروبا على الأقل والمنافسة المحلية على الألقاب مع باريس سان جيرمان.