بعد أن صمت لساعات .. رسالة غامضة من تيباس تهاجم قبلة روبياليس!

خافيير تيباس يوجه ضربته!

شهدت الساعات الماضية الكثير من الجدل بسبب قبلة لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لجينيفر هيرموسو لاعبة باتشوكا المكسيكي وبرشلونة السابقة.

روبياليس في خضم احتفال منتخب إسبانيا للسيدات ببطولة كأس العالم التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا على مدار الشهر الماضي قام بتقبيل جينيفير هيرموسو.

ومنذ تلك اللحظة وانهالت الهجمات على رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم من كل حدب وصوب، إلا من خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عدوه اللدود في السنوات الماضية.

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تيباس خرج أخيرًا مساء الإثنين ونشر تغريدة تبدو مشفرة للغاية لكنها كانت موجهة لروبياليس على أغلب الظن، حيث نشر صورة لشخص غارق في مياه وسط أحد الملعب وكتب: "عندما تمطر فإنها تهطل الماء"، مشيرًا إلى كل الانتقادات التي تلقاها الأخير.

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جدير بالذكر أن روبياليس كان قد اعتذر بشكل رسمي في مقطع فيديو عن القبلة، مؤكدًا أنها لم تكن تحمل أي نوايا سيئة على الإطلاق.