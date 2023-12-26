بعد أن حرمه من خليفة ميسي.. مانشستر سيتي يحرم برشلونة من "رونالدينيو الجديد"

صفقة جديدة يتدخل جوارديولا لحرمان النادي الكتالوني منها..

بعد أن وجد برشلونة ضالته مرة أخرى في لاعب من الدوري الإسباني لن يكلف خزائنه كثيرًا يتمثل في لاعب جيرونا، البرازيلي سافيو.

البرتغالي ديكو المدير الرياضي لبرشلونة تواصل مع اللاعب، الذي أبدى قبولًا مبدئيًا لصفقة انضمامه إلى النادي الكتالوني سواء في الشتاء أو الصيف المقبل.

"سافينيو" الذي يذكر في تسميته أنصار البلوجرانا بأحد أهم أساطير الفريق الكتالوني عبر تاريخه "رونالدينيو".. يقدم مستوى رائعًا مع جيرونا هذا الموسم.

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لكن يبدو أن المنافسة مع بيب جوارديولا ومانشستر سيتي تخلو من العواطف فيما يتعلق بالمواهب من هذا النوع، حيث ذهب "السيتي" إلى ضمه، ويبدو قريبًا للغاية منه في الوقت الراهن.

يأتي هذا بعد أنباء تحدثت عن اقتراب السيتي من حسم صفقة كلاوديو إتشيفيري نجم منتخب الأرجنتين للشباب، والذي يتنافس عليه كبار أوروبا واستهدفه برشلونة كمشروع جديد لخلافة ليونيل ميسي أهم لاعبي النادي الكتالوني عبر التاريخ.