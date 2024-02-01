بعد أنباء رحيله عن الهلال .. "ما يحدث مع فهد بن نافل أمر مؤسف"

هل يرحل فهد بن نافل عن رئاسة الهلال؟

SHAHID

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، عن أن فهد بن نافل سيرحل عن رئاسة نادي الهلال، من أجل تولي رئاسة اتحاد الكرة السعودي، بدلًا من ياسر المسحل!

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولكن هناك بعض الصحفيين الهلاليين الذين نفوا كل ما تم ذكره حول رحيل فهد بن نافل من رئاسة نادي الهلال، حيث أكدوا على أنه مستمر في منصبه.

وعلق الإعلامي عبد الرحمن الجماز على تلك الأخبار عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مبديًا استيائه من تلك الأخبار التي تحوم حول مستقبل فهد بن نافل.

وقال الجماز: "تلقف بعض الشائعات والتعامل معها كحقيقة أمر مؤسف، هناك من يسعى لصرف النظر عن قضية اللاعبين المبعدين والقرار المتوقع الذي سيصدر بحقهم".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأضاف: "فهد بن نافل مستمر إلى نهاية فترته، والحديث عن رحيله واجترار فكر المؤامرة أكبر دعم لمصدري المعلومات الكاذبة".

SHAHID