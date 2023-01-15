بعد أنباء اقتراب رحيله .. جارسيا يكشف سبب غياب أبو بكر في ديربي الرياض

هل يرحل النجم الكاميروني عن النصر؟

Shahid

كشف الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لفريقنادي النصر، عن سبب عدم مشاركة النجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، في مباراة الفريق أمام الشباب في ديربي الرياض.

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وانتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، التي تؤكد على أن أبو بكر في طريقه للانتقال إلى بشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورد جارسيا خلال المؤتمر الصحفي، عقب مباراة ديربي الرياض، على عدم مشاركة أبو بكر في المواجهة، حيث أكد على أنه كان يعاني من إصابة ولذلك فضل إراحته.

المدرب الفرنسي أشار إلى أن أبو بكر غاب عن مباراة الفريق السابقة أمام الطائي، بسبب معاناته من الإصابة، ولذلك فضّل إراحته أمام الشباب وعدم الدفع به، لأن جاهزيته لم تكتمل.

وانتهت مباراة ديربي الرياض بالتعادل السلبي بين الشباب صاحب الأرض وضيفه النصر، في اللقاء الذي أقيم بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

Shahid