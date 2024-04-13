بعد ألونسو .. اسم جديد يُغلق الباب أمام عمالقة أوروبا بشكل نهائي!

صدمة جديدة والبحث مستمر

قرر روبرتو دي زيربي المدير الفني لفريق برايتون، إغلاق الباب بشكل نهائي أمام بايرن ميونخ وليفربول وبرشلونة، بخصوص التعاقد معه.

اسم المدرب الإيطالي ارتبط مؤخرًا بالرحيل إلى أي من الثلاثي، بسبب حاجة كل منهم لمدرب جديد بعد رحيل يورجن كلوب، تشافي هيرنانديز وتوماس توخيل.

دي زيربي قال في حديثه لقناة "Bobo TV":"أشعر بأنني بحالة جيدة جدًا في إنجلترا وبالدوري الإنجليزي، وليس لدي أي نية للمغادرة".

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وأضاف:"لا يوجد فريق يمكنه تغيير رأيي، لقط قطعت التزامًا على نفسي بالاستمتاع بالأجواء التي أعيشها هنا، خاصة وأن فرصتي في إنجلترا لتحسين معرفتي باللغة وكرة القدم كبيرة جدًا".

ويُغلق الباب بذلك دي زيربي أمام بايرن وبرشلونة وليفربول، ولا يعتبر هو الوحيد الذي قام بهذه الخطوة مؤخرًا، حيث أعلن تشابي ألونسو عن استمراره مع باير ليفركوزن لموسم آخر على الأقل، ليستمر بحث الثلاثي عن مدرب جديد.