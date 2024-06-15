بعد أكثر من 10 سنوات .. تألق موسيالا ينصف صاحبة نبوءة فولهام الإعجازية!

تألق النجم الألماني ليس بجديد

نبوءة عمرها أكثر من 10 سنوات عن جمال موسيالا، كتبتها الصحفية إليزابيث أمون، ولم تعرف أنها ستتحقق وبصورة لم تتخيلها من الأساس.

نجم بايرن ميونخ ظهر مؤخرًا كأحد أهم المواهب في العالم، ونضج بسرعة عائلة، ليصبح ركيزة أساسية في بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، وهو ما ظهر في افتتاح اليورو، أمس، الجمعة، بتسجيله الهدف الثاني في الفوز على اسكتلندا بنتيجة 5/1.

إليزابيث التي تعمل حاليًا بصحيفة "تايمز" البريطانية، كانت أول من يتنبأ بالمستقبل المُبهر لموسيالا منذ أن كان عمره 11 سنة فقط، وذلك من خلال تغريدة عابرة كتبتها عبر منصة "إكس".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

التغريدة التي كتبتها إليزابيث في 23 أكتوبر 2013 جاء محتواها كالتالي:"هناك فتى صغير في فولهام يُدعى جمال موسيالا، عمره 11 سنة تقريبًا، وهو رائع بشكل لا يُصدق".

وكان موسيالا الذي ولد بمدينة شتوتجارت الألمانية، قد اعتاد في الصغر على ارتداء قميص فولهام في البطولات المدرسية الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وارتدى كذلك قمصان برينتفورد وويمبلدون.

ومن الناحية الاحترافية خاض موسيالا مسيرة قصيرة مع أكاديمية ساوثامبتون وتشيلسي، قبل الذهاب إلى بايرن ميونخ في 2019 ليبدأ رحلته نحو الشهرة.

جدير بالذكر أن صاحب الـ21 سنة خاض 163 مباراة مع بايرن ميونخ وسجل 43 هدفًا وصنع 31، وعلى الصعيد الدولي لعب 30 مباراة مع ألمانيا وسجل 3 أهداف.