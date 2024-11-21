بعد أكثر من عام.. "قبلة روبياليس - هيرموسو" تواصل التأثير السلبي على كرة القدم النسائية في إسبانيا!

الحدث الذي صرف النظر عن تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات

رغم مرور أكثر من عام على نهائي كأس العالم للسيدات 2023، إلا أن اللقطة التي جرت بعده وأسالت الكثير من الحبر والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية روبياليس" تلقي بتداعياتها المستمرة حول عالم كرة القدم النسائية برمته.

ولا تزال القضية التي تورط فيها رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس، بعد تجاوزه تجاه جيني هيرموسو لاعبة منتخب السيدات الإسباني، تكشف عن الكثير من التداعيات.

وقد قالت رئيسة الدوري الإسباني بياتريس ألفاريز خلال المؤتمر الدولي لكرة القدم النسائية، إن "ما حدث في نهائي كأس العالم دفع بعض الرعاة إلى الفرار".

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وأوضحت ألفاريز دون أن تكشف عن أسماء: "كنا على وشك الحصول على راعٍ رئيسي (في كرة القدم النسائية الإسبانية) لكن مع انفجار كهذا لا أحد يريد الضجيج!".

وأردفت: "لا أحد يريد أن يكون في دائرة الضوء الإعلامي، خاصة بعد التأثير الذي أحدثه السلوك الشهير، لقد تجاهلوا عروضهم وسحبوها تمامًا"،