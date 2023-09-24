بعد أقل من شهرين .. باريس سان جيرمان يفكر في رحيل عثمان ديمبيلي!

مفاجأة لم تكن في الحسبان في مصير عثمان ديمبيلي بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان..

تفكر ثلاثة أندية في الدوري الإنجليزي في التعاقد مع عثمان ديمبيلي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية 2024، بعد أسابيع قليلة فقط من إتمام انتقاله إلى "حديقة الأمراء" قادمًا من برشلونة في صفقة بقيمة 50 مليون يورو.

يأتي ذلك بعد أن شارك ديمبيلي في خمس مباريات مع باريس سان جيرمان، لكنه لم يتمكن من التسجيل أو الصناعة لفريق المدرب لويس إنريكي بعد.

وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن آرسنال وتوتنهام ووست هام يونايتد يراقبون عن كثب وضعية اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2024.

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واقترحت مصادر في العاصمة الفرنسية أن باريس سان جيرمان قد يسمح برحيل ديمبيلي إلى الدوري الإنجليزي على سبيل الإعارة إذا وافق لويس إنريكي على ذلك.

ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان النادي الفرنسي سيوافق على هذه الخطوة نظرًا لانتقال ديمبيلي للتو إلى "حديقة الأمراء".

وارتبط ديمبيلي في السابق بالانتقال إلى تشيلسي قبل أن يقرر البقاء في برشلونة خلال صيف 2022، وإذا أصبح ديمبيلي متاحًا، فسوف يجذب بلا شك اهتمامًا من جميع أنحاء أوروبا.

وأشاد إنريكي بديمبيلي في الأسابيع الأخيرة، لذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيسمح للفرنسي بالرحيل في يناير وسط اهتمام أندية الدوري الإنجليزي.