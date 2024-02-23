بعد أسبوع عاصف.. برشلونة ودي يونج يطمئنان بعضهما البعض

النادي الكتالوني حريص على إبقاء أهم عناصره..

مر الهولندي فرينكي دي يونج بأسبوع صعب مع برشلونة، اضطره للانفجار في وجه الصحفيين حول "المعلومات المغلوطة" التي انتشرت بشأن مستقبله مع النادي الكتالوني مؤخرًا.

ترتب على هذا الأسبوع العاصف اجتماع عاجل بين ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، وعلي دورسون وكيل أعمال اللاعب الهولندي المميز.

والتقى الطرفان في مطعم شهير بمدينة برشلونة، تباحث الطرفان في الاجتماع كل شيء يتعلق بمستقبل دي يونج، وما يتردد من أخبار خارجة من غرف ملابس النادي الكتالوني.

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وأكد ديكو أن برشلونة يريد دي يونج لسنوات عديدة بين أروقة النادي الكتالوني، ونية الطرف الثاني واضحة بالبقاء في برشلونة لأطول وقت ممكن وأنه سعيد في النادي والمدينة برمتها.

لكن يظل موقف دي يونج معلقًا حول إمكانية كتابة عقد جديد أو تعديل ما يتعلق بسياسة تقليص الرواتب، إلا أن كل شيء يبقى رهن الاحتمالات، الأهم أن الاجتماع الذي انعقد استهدف تهدئة الأمور، وهو ما تؤكد صحيفة "سبورت" أنه حدث بالفعل ضمن أجواء ودية سادت اللقاء المشترك.