بعد أزمته مع الاتحاد .. فريق سعودي مفاجئ يطلب "استعارة" عبد الرزاق حمد الله

أحمد فرهود
Abderrazak Hamdallah - ittihad 2022-2023al ittihad twitter
الإتحادعبد الرزاق حمد اللهالطائيدوري روشن السعوديانتقالات

هل تتم الصفقة قبل إغلاق الميركاتو؟!

Shahid Banner 1920x300 July 2023GOAL

تقدم نادي سعودي مفاجئ، بطلب إلى مجلس إدارة الاتحاد؛ للتعاقد مع النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

حمد الله البالغ من العمر 32 سنة، طلب من الإدارة الاتحادية، الرحيل عن صفوف الفريق الأول، قبل ساعات قليلة من مواجهة الهلال، في كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ الأمر الذي دفع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو؛ لاستبعاده من القائمة.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح، يرغب نادي الطائي، في التعاقد مع النجم المغربي، خلال الصيف الحالي، من العميد الاتحادي.

وأشار الفريح عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن الطائي، طلب "استعارة" حمد الله؛ لمدة موسم رياضي واحد فقط، حتى 30 يونيو 2024.

حمد الله الذي انضم إلى الاتحاد في يناير 2022، سجل 39 هدفًا وصنع 5 آخرين، خلال 49 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم، في مختلف المسابقات.

جدير بالذكر أن عبد الرزاق حمد الله، غاب عن خسارة العميد الاتحادي من الهلال (1-3)، مساء يوم السبت، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

Shahid Banner 1920x700 July 2023GOAL

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

101430 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 58654كريم بنزيما
  • 5311خاليدو كوليبالي
  • 7420روبرتو فيرمينو
  • 4445نجولو كانتي
  • 9413مارسيلو بروزوفيتش
  • 16187صفقة أخرى
101430 الأصوات