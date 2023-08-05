بعد أزمته مع الاتحاد .. فريق سعودي مفاجئ يطلب "استعارة" عبد الرزاق حمد الله

هل تتم الصفقة قبل إغلاق الميركاتو؟!

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تقدم نادي سعودي مفاجئ، بطلب إلى مجلس إدارة الاتحاد؛ للتعاقد مع النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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حمد الله البالغ من العمر 32 سنة، طلب من الإدارة الاتحادية، الرحيل عن صفوف الفريق الأول، قبل ساعات قليلة من مواجهة الهلال، في كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ الأمر الذي دفع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو؛ لاستبعاده من القائمة.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح، يرغب نادي الطائي، في التعاقد مع النجم المغربي، خلال الصيف الحالي، من العميد الاتحادي.

وأشار الفريح عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن الطائي، طلب "استعارة" حمد الله؛ لمدة موسم رياضي واحد فقط، حتى 30 يونيو 2024.

حمد الله الذي انضم إلى الاتحاد في يناير 2022، سجل 39 هدفًا وصنع 5 آخرين، خلال 49 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم، في مختلف المسابقات.

جدير بالذكر أن عبد الرزاق حمد الله، غاب عن خسارة العميد الاتحادي من الهلال (1-3)، مساء يوم السبت، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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