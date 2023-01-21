بعد أزمة يوفنتوس.. أليجري يحسم موقفه من الرحيل

هل يرحل ألجيري عن تدريب يوفينتوس؟

حسم ماسيميليانو أليجري، مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي، قراره بشأن الرحيل عن النادي بعد أزمته الأخيرة وخصم 15 نقطة من رصيده ببطولة الدوري الإيطالي.

وكشفت تقارير صحفية بالأمس عن محاكمة يوفنتوس أمام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بسبب عدة انتهاكات مالية تشمل تضخم ميزانيات الانتقالات ورواتب اللاعبين.

وأدي الحكم إلى احتلال النادي المركز العاشر بجدول ببطولة الدوري الإيطالي بعد خصم النقاط الكبير.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أتالانتا غدًا: "أنا مدرب يوفنتوس وسأظل مدرب يوفنتوس إلا إذا طردوني".

وتابع: "في الأوقات الصعبة يجب أن تكون جيدًا في تحمل المسؤولية وعندما تسير الأمور على ما يرام فنحن جميعًا بخير، لا يمكنني تحليل خطورة خصم 15 نقطة من رصيدنا في الجدول".

وأضاف: "الشيء الوحيد المؤكد هو يجب أن نقبل حكم الأمس وأكرر النادي مع المحامين أصدروا بالفعل البيان الرسمي ويجب أن نكون صامتين ونقوم بهذا التحدي ابتداءً من 22 نقطة".

وشدد مدرب يوفنتوس: "علينا أن نقوم بواجبنا سيصدر الحكم النهائي في غضون شهرين ويجب ألا نجد أنفسنا خلال شهرين نادمين لأننا لم نفعل ما كان يجب أن نفعله، يجب تحويل جميع المواقف إلى فرصة وهذه فرصة لقضاء موسم على أكمل وجه ثم سنرى كيف ستسير الأمور".

وواصل تصريحاته قائلًا: "عندما جاء الحكم قمت بحساب النقاط التي سيستغرقها الأمر للوصول إلى دوري أبطال أوروبا والمتوسط ​​موجود والوصول إلى ذلك يحتاج شيء غير عادي ".

ويلتقي فريق يوفنتوس نظيره أتالانتا غدًا الأحد ويبتعد يوفنتوس بفارق 12 نقطة عن المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.