بعد أزمة مشاركة إسرائيل .. "فيفا" يسحب تنظيم كاس العالم للشباب من إندونيسيا

إندونيسيا خسرت تنظيم كأس العالم تحت 20 سنة بسبب الرفض الشعبي لمشاركة إسرائيل في البطولة.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سحب تنظيم بطولة كأس العالم تحت 20 سنة من إندونيسيا، على خلفية الاحتجاجات التي سادت البلاد عقب تأهل منتخب إسرائيل إلى البطولة.

سحب تنظيم كأس العالم تحت 20 سنة من إندونيسيا جاء عقب اجتماع عُقد يوم الأربعاء بين جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإريك ثوهير رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم.

وجاء في بيان صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم: "بعد اجتماع اليوم بين رئيس فيفا جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إريك ثوهير، قرر فيفا بسبب الظروف الحالية، استبعاد إندونيسيا من استضافة كأس العالم تحت 20 سنة".

وأضاف البيان: "سيتم الإعلان عن مضيف جديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء تواريخ البطولة حاليًا دون تغيير، قد يتم أيضًا تقرير العقوبات المحتملة ضد الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم في مرحلة لاحقة".

وأكمل: "يود فيفا أن يؤكد أنه على الرغم من هذا القرار، فإنه لا يزال ملتزمًا بمساعدة الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم بنشاط، بالتعاون الوثيق وبدعم من حكومة الرئيس ويدودو، في عملية تحول كرة القدم الإندونيسية بعد المأساة التي حدثت في أكتوبر 2022، الأعضاء من فريق فيفا سيتواجدون في إندونيسيا في الأشهر المقبلة وسيقدم المساعدة المطلوبة للاتحاد الإندونيسي تحت قيادة الرئيس ثوهير".

واختتم البيان: "سيتم تحديد موعد اجتماع جديد بين رئيس فيفا ورئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم لإجراء مزيد من المناقشات قريبًا".

وجاء ذلك في أعقاب تأجيل قرعة كأس العالم للشباب التي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة، بسبب المظاهرات التي شهدت إندونيسيا لرفض مشاركة إسرائيل في البطولة.