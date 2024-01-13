بعد أزمة رافينيا .. ضربة جديدة لبرشلونة قبل كلاسيكو السوبر!

محاولات تشافي باءت بالفشل

بعد الصدمة القوية التي تعرض لها برشلونة بإصابة رافينيا لمدة شهر، تلقى الفريق ضربة أخرى ولكن على المستوى الدفاعي.

المشكلة هنا تتمثل في جواو كانسيلو الذي استدعاه المدرب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة للتواجد مع الفريق في المملكة العربية السعودية رغم إصابته، لثقته في إمكانية لعبه نهائي كأس السوبر بعد إراحته في نصف النهائي.

ولكن صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن كانسيلو سيغيب عن نهائي السوبر أمام ريال مدريد، بعد فشل كل محاولات تشافي والجهاز الطبي لتجهيزه لهذه المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وهو الأمر الذي سيسبب أزمة للفريق الكتالوني على المستوى الدفاعي، ليكون تشافي مجبرًا على دخول الكلاسيكو بنفس الخط الدفاعي الذي لعب به ضد أوساسونا.

وعلى جانب آخر تشير أغلب الاحتمالات إلى أن برشلونة سيجازف بإقحام بيدري بعد عودته من الإصابة كأساسي أمام ريال مدريد، ليلعب بدلًا من سيرجي روبيرتو في خط الوسط.