بعد أزمة تصريحاته الأخيرة .. أسينسيو يتراجع لأجل عيون مبابي!

ماذا قال نجم باريس سان جيرمان؟

كشف ماركو أسينسيو، الوافد الجديد لفريق باريس سان جيرمان عن رأيه في وضع النجم الفرنسي كيليان مبابي وأزمته الأخيرة مع الفريق الباريسي.

وأصبحت العلاقة بين مبابي وإدارة نادي باريس سان جيرمان متوترة للغاية، وتم استبعاد النجم الفرنسي من الرحلة التحضرية للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وقال أسينسيو، في مقابلة مع شبكة “RMC” : "يجب أن يكون النادي دائمًا فوق أي لاعب، عليك أن تحترم النادي كثيرًا لكن أعتقد أن الجميع هنا يحترم هذا".

وأثارت تصريحات أسينسيو، جدلًا كبيرًا ليقوم بنشر رسالة بعد ذلك على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "لم أقل ذلك أبلغكم جيدًا قبل نشر هذا النوع من الأشياء شكرًا لكم".

ومازال مصير مبابي غامضًا، حيث يرفض اللاعب الرحيل قبل نهاية عقده بصيف 2024، والرحيل مجانًا بعد ذلك، بينما يرغب باريس سان جيرمان في تجديد مبابي لعقده أو الرحيل هذا الصيف.