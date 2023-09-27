بعد أزمة "بوليفارد" الهلال .. تركي آل الشيخ يصالح جمهور النصر

رئيس هيئة الترفيه يُصالح جماهير النصر بسبب ملعب بوليفارد هول

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عبرت جماهير نادي النصر عن غضبها من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، بعدما استعرض المقاسات النهائية لملعب بوليفارد هول، بالاقتصار على صور للاعبي الهلال فقط!

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ونشر آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو يستعرض فيه مقاسات ملعب بوليفارد هول، والذي سيستضيف مباراة كأس موسم الرياض بين الهلال والنصر.

وبعدما نشر آل الشيخ الفيديو، قامت جماهير النصر بالتعليق على الفيديو، حيث أبدت غضبها من تواجد صور للاعبي الهلال فقط داخل الملعب، وتم تجاهل لاعبي النصر.

وعلى الفور تحرك رئيس هيئة الترفيه، ونشر تغريدة قال فيها: "حبايبي جمهور النصر… صور اللاعبين اللي في الداخل أمثلة لشاشات مختلفة وغير مقصود أي فريق… أنتم في القلب مثل كل أندية الوطن".

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ونشر تركي آل الشيخ بعدها على الفور فيديو بدون صور لاعبين مطلقًا، ليستعرض مقاسات الملعب الذي يُجرى إنشاؤه خلال الوقت الحالي.

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