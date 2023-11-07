بعد أزمة الغوريلا .. الاتحاد الإنجليزي يعلن موقفه من عقوبة جارناتشو!

بعد تلقيه الدعم الكامل من تين هاج

قام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم، الثلاثاء، بحسم مصير أليخاندرو جارناتشو جناح مانشستر يونايتد من تلقي عقوبة بتهمة العنصرية.

جارناتشو سبق أن أثار حالة من الجدل خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد وضعه رموز تعبيرية للغوريلا للاحتفال بتألق زميله أندريه أونانا بعد تصديه لكرة جزاء وإنقاذه يونايتد أمام كوبنهاجن بالجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

اللاعب الشاب استخدم هذه الرموز التعبيرية جنبًا إلى جنب مع صورة له وهو يحتفل مع زميله الكاميروني، الذي تسبب في إنقاذ الشياطين الحمر ومنحهم أول 3 نقاط بالبطولة، ولكن الأمر قوبل باتهامات بالعنصرية لجارناتشو.

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الاتحاد الإنجليزي حسم الأمر بشكل رسمي جاء فيه:"لقد طلبنا ملاحظات اللاعب كجزء من تحقيقنا، وأوضح أن اسخدام اثنين من الرموز التعبيرية للغوريلا كان بهدف تسليط الضوء على قوة زميليه في الفريق، أندريه أونانا وهاري ماجواير، بسبب دورهما في هذا الانتصار".

وأضاف:"نحن راضون عن شرح أليخاندرو جارناتشو والسياق الذي يقدمه، لذلك لن نصدر أي إجراءات تأديبية تجاه هذه الواقعة، ولكن سنجري بعض الاتصالات مع الجهات المختصة لمناقشة القضايا المحتملة الأخرى حول استخدام الرموز التعبيرية وأي أشكال مماثلة".

جدير بالذكر أن جارناتشو تلقى الدعم الكامل من أونانا وإريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، كما أن اللاعب قام بحذف هذا المنشور المثير للجدل سريعًا.