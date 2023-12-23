بعد أزمة التوقيت.. تغيير جديد محتمل على السوبر الإيطالي في السعودية

البطولة المرتقبة من عام لعام..

قد يكون كأس السوبر الإيطالي 2023/2024 هو الأول والأخير بصيغة "الفاينال فور" التي تعتمد على إقامة مربع ذهبي بين 4 فرق.

وقد كشفت صحيفة "توتو سبورت" عن نمط الاتفاقية الموقعة بين أندية الدوري الإيطالي ورابطتها من جهة، والمسؤولين عن الرياضة في السعودية من جهة أخرى.

فبدءًا من الموسم المقبل، يمكن أن يتغير شكل كأس السوبر الإيطالي مرة أخرى، حيث يمكن منح الكأس مرة أخرى في مباراة واحدة، كما هو معتاد في نسخ السوبر الإيطالي المختلفة.

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وبحسب المصدر ذاته، فإن الأندية الإيطالية أدرجت هذا البند لتمكينها من العودة إلى نمط المباراة الواحدة في السوبر الإيطالي.

من المرجح أن يتم تفعيل هذا البند بداية من الموسم المقبل، وتلك هي رغبة الأندية الإيطالية رغم أن النموذج الرباعي أكثر جاذبية وجلبًا للإيرادات، لكن أزمة التوقيت المتعلقة بالنسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في 2024-2025، وكذلك الشكل الجديد لكأس العالم للأندية الذي يبدأ من نسخة 2025.