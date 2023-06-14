بعد أربع سنوات من الصمت .. مالكوم يعلق على فترته المخيبة في برشلونة!

لاعب برشلونة السابق يعلق على فترته المحبطة والمخيبة للآمال في الفريق الكتالوني..

عاد البرازيلي مالكوم أوليفيرا إلى مدينة برشلونة من جديد، حيث يتواجد لاعب زينيت الروسي رفقة منتخب بلاده في إسبانيا لخوض مباراة ودية ضد غينيا يوم السبت المقبل.

الجناح البرازيلي تحدث لوسائل الإعلام، حيث كشف عن رأيه في الفترة التي قضاها في برشلونة، والتي امتدت لموسم واحد فقط في 2018-2019، حيث لم يحصل حينها على فرص من إرنستو فالفيردي.

برشلونة تعاقد مع مالكوم قادمًا من بوردو الفرنسي مقابل 41 مليون يورو، في صفقة أثارت الكثير من الجدل، بعدما كان على مقربة من الانتقال إلى روما الإيطالي، وأعلن "الجيالوروسي" بالفعل عن الصفقة قبل أن يتوجه اللاعب إلى النادي الكتالوني.

مالكوم، وفي التصريحات التي نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، قال عن فترته في النادي الكتالوني: "كان الوقت الذي أمضيته في برشلونة سريعًا جدًا، لكنني تعلمت الكثير".

وأضاف: "أردت أن أترك النادي للحصول على المزيد من الدقائق والمشاركة في دوري أبطال أوروبا، استفدت من الفرص التي أتيحت لي".

وتابع: "تعامل برشلونة معي لم يكن ظالمًا، لقد كانت قرارات المدرب ويجب احترامها، أنا سعيد الآن في زينيت".

عودة مالكوم إلى برشلونة ستكون مميزة، حيث يستعد للمشاركة لأول مرة مع منتخب البرازيل الأول، بعد غيابه عن كأس العالم 2022، ويريد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أن يبدأ مسيرته رفقة "السيليساو" بأفضل صورة ممكنة، بعد عام رائع في روسيا سجل خلاله 23 هدفًا في 27 مباراة.