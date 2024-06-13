بعد أحكام السجن بسبب فينيسيوس .. الكشف عن ضغوط برازيلية "سياسية" لتغيير القانون الإسباني!

قبل يومين فقط، قامت السلطات الإسبانية بالحكم بالسجن لمدة ثمانية أشهر على ثلاثة من مشجعي فالنسيا، بسبب إهانتهم لفينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

الحادثة التي وقعت في مايو 2023 لم تمر مرور الكرام، لأن الحكومة البرازيلية تحركت لحماية فينيسيوس والتنديد بالعنصرية وجميع أسبابها.

صحيفة "جلوبو إسبورتي" البرازيلية، حصلت على برقية أرسلها أورلاندو ليتي ريبيرو، سفير البرازيل لدى إسبانيا، يحكي فيها عن لقاءاته مع ثلاثة من كبار الشخصيات الرياضية في البلاد.

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وتضمنت الوثيقة روايات من أورلاندو، عن ما حدث معه خلال مقابلة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، ولويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد المحلي، وكان الهدف من هذه اللقاءات بتشديد الحساب تجاه القضايا العنصرية.

وقال خلال حديثه إن التعامل الإعلامي مع المشكلة، حالة سوء الفهم والاتهامات المتبادلة والصراعات المستمرة من أجل السلطة في إسبانيا، وقال كذلك إن تيباس كان مخطئًا عندما اتهم فينيسيوس بإهانة الدوري الإسباني، كما اتهم الحكام بالتقصير في أداء واجباتهم لحماية اللاعبين.

وبالإضافة إلى ذلك، مارست البرازيل ضغوطًا على إسبانيا من الناحية السياسية، والتقي السفير ومساعدوه بالوزراء ورئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان المعارضين والمدعي العام الإسباني، وذلك لمناقشة بعض التغييرات المقترحة الخاصة بتصنيف العنصرية كجريمة في القانون الإسباني.