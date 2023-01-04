بعد انفصاله عن صديقته.. ماونت يلجأ لتطبيقات المواعدة لإيجاد حبه الجديد!

الرجل الأكثر جاذبية في إنجلترا!

بعد أن انفصل لاعب تشيلسي ومنتخب إنجلترا مايسون ماونت البالغ من العمر ٢٣ عامًا عن صديقته عارضة الأزياء والمغنية كلوي ويلينز واتس في أكتوبر الماضي بعد أن أمضيا معًا ٥ أعوام، يبدو أنه يتجهز للعثور على الحب مرة أخرى.

فقد تم رصد حساب نشيط لماونت في أحد تطبيقات المواعدة الشهيرة في بريطانيا، ووفقًا لصحيفة "ذا صن" فإن هذا الحساب يتضمن صورًا من رحلة أخيرة إلى باريس أمام برج إيفل.

تؤكد صحيفة "دايلي ستار" بدورها أن ماونت يتطلع للعثور على فتاة مناسبة للاستقرار معها، ويبحث عن علاقة حقيقية ويأمل أن تساعده مواعيده في العثور على الشخصية التي يبحث عنها.

ومؤخرًا، تم اختيار اللاعب الدولي الإنجليزي كأكثر الرجال المرغوب فيهم من قبل الجنس الآخر من قبل مجلة "تاتلر" البريطانية المهتمة بالأزياء والموضة وأخبار النجوم، بسبب جسده المنحوت وأسنانه البيضاء المثالية إضافة إلى أهدافه التي سجلها لمنتخب بلاده، وفقًا للمجلة التي شرحت أسباب اختيارها لماونت.