بعد انتقاله لإنتر ميامي.. منح ليونيل ميسي لقب الأفضل في التاريخ على كريستيانو رونالدو!

من منح ميسي لقب الأفضل في التاريخ على حساب رونالدو؟

أكد الدكتور إيان جراهام، مدير الأبحاث في ليفربول أن أبحاث البيانات أكدت تفوق ليونيل ميسي على كريستيانو رونالدو، وأن النجم الأرجنتيني هو أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ.

وسيطر الثنائي على كرة القدم العالمية لمدة 15 عامًا وفازوا بالعديد من الجوائز الفردية والجماعية، وأثير الجدل حول أي من الاثنين هو الأعظم على مر السنين، وأجاب مدير الأبحاث في ليفربول الدكتور جراهام عن هذا السؤال.

وقال الدكتور جراهام، في مهرجان شلتنهام للعلوم حيث ناقش النماذج المتطورة المستخدمة لتصنيف الثنائي من خلال مساهمتهم مع الفريق قائلًا: "الفارق هو أن ميسي لاعب خط وسط مهاجم من الطراز العالمي الفرص التي يخلقها لزملائه في الفريق أكبر من رونالدو، ميسي يؤدي وظيفتين ببراعة بينما رونالدو يقوم بعمل واحد ببراعة هذا هو الفرق".

ومن المنتظر أن يحل نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي وإيرلينج هالاند محل الثنائي قريبًا وأكد الدكتور جراهام إن مبابي هو الذي يحتل الصدارة حاليًا قائلًا: "أي نموذج إحصائي سيخبرك أن كيليان مبابي هو أفضل لاعب في أوروبا في الوقت الحالي".

وانتقل ميسي رسميًا لفريق إنتر ميامي الأمريكي في تحدي جديد بمسيرته بينما يستعد رونالدو للمنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين مع النصر الموسم المقبل.