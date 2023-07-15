بعد انتقاله إلى إنتر ميامي.. فرصة تاريخية لميسي ببطولة كوبا ليبرتادوريس!

كيف سيلعب ميسي في بطولة كوبا ليبرتادوريس؟

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، عن إمكانية لعب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في بطولة كوبا ليبرتادوريس 2024.

وانتقل ميسي إلى صفوف فريق إنتر ميامي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقًا للصحفي الأرجنتيني هيرنان كاستيلو، سيحدث اتفاق بين كونميبول والكونكاكاف بحيث تشارك أندية الكونكاكاف في بطولة كأس ليبرتادوريس اعتبارًا من عام 2024.

وقال الصحفي في حديثه ببرنامج "ساكا ديل ميديو" على راديو كونتيننتال: "سيعلن كونميبول يوم الإثنين القادم الموافق 17 يوليو عن عودة منتخبي الكونكاكاف إلى كوبا ليبرتادوريس، لقد توصل كونميبول وكونكاكاف بالفعل إلى اتفاق وسيتم الإعلان في جميع أنحاء العالم وخاصة في أمريكا".

وهذا يعني عودة الأندية المكسيكية إلى البطولة القارية وستكون أيضًا المرة الأولى التي تنضم فيها أندية الدوري الأمريكي إلى المسابقة، وإذا تم تأكيد ذلك فإنه سيفتح الباب أمام احتمال أن يلعب لاعبون بارزون مثل ميسي وسيرجيو بوسكيتس أهم بطولة في أمريكا الجنوبية.