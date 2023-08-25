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بعد انتظار طويل .. بنزيما وحمد الله يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بسبب "متابعة"

أحمد رفعت
Benzema Hamdallah GFXGoal/GettyImage
كريم بنزيماعبد الرزاق حمد اللهدوري روشن السعوديثقافةالإتحاد

تصرفات جديدة من حمد الله وبنزيما

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بعد فترة طويلة من الشائعات التي كانت تؤكد على أن هناك خلافًا بين المغربي عبد الرزاق حمد الله والفرنسي كريم بنزيما، أشعل الثنائي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

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وشهدت مباراة الاتحاد أمام الرياض تعاون كبير بين الثنائي حمد الله وبنزيما، حيث قام الأخير بإهداء الكرة إلى الأول من أجل تسديد ركلة الجزاء التي كان مقررًا له أن يسددها، وغيرها من اللقطات التي نالت إعجاب الجماهير. "اقرأ التفاصيل"

ولكن حمد الله وبنزيما أشعلا مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قام الثنائي بتبادل المتابعة على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، الأمر الذي أعجب جماهير الاتحاد.

المباراة التالية

وأصبح حمد الله وبنزيما الآن يتابعان بعضهما البعض على "إنستجرام" بعد فترة من انتشار بعض الأخبار التي تؤكد على أن حمد الله طلب الرحيل بسبب الرقم 9 الذي حصل عليه كريم، بالإضافة إلى اختصاص الأخير لركلات الجزاء بدلًا منه.

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ويتصدر حمد الله الآن ترتيب قائمة هدافي دوري روشن السعودي 2023-2024، بعدما سجل 4 أهداف خلال أول 3 جولات.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 85816كريم بنزيما
  • 8901خاليدو كوليبالي
  • 15703روبرتو فيرمينو
  • 7052نجولو كانتي
  • 16834مارسيلو بروزوفيتش
  • 34985صفقة أخرى
169291 الأصوات

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