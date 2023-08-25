بعد انتظار طويل .. بنزيما وحمد الله يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بسبب "متابعة"

تصرفات جديدة من حمد الله وبنزيما

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بعد فترة طويلة من الشائعات التي كانت تؤكد على أن هناك خلافًا بين المغربي عبد الرزاق حمد الله والفرنسي كريم بنزيما، أشعل الثنائي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

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وشهدت مباراة الاتحاد أمام الرياض تعاون كبير بين الثنائي حمد الله وبنزيما، حيث قام الأخير بإهداء الكرة إلى الأول من أجل تسديد ركلة الجزاء التي كان مقررًا له أن يسددها، وغيرها من اللقطات التي نالت إعجاب الجماهير. "اقرأ التفاصيل"

ولكن حمد الله وبنزيما أشعلا مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قام الثنائي بتبادل المتابعة على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، الأمر الذي أعجب جماهير الاتحاد.

وأصبح حمد الله وبنزيما الآن يتابعان بعضهما البعض على "إنستجرام" بعد فترة من انتشار بعض الأخبار التي تؤكد على أن حمد الله طلب الرحيل بسبب الرقم 9 الذي حصل عليه كريم، بالإضافة إلى اختصاص الأخير لركلات الجزاء بدلًا منه.

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ويتصدر حمد الله الآن ترتيب قائمة هدافي دوري روشن السعودي 2023-2024، بعدما سجل 4 أهداف خلال أول 3 جولات.

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