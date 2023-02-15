بعد الهزيمة أمام بايرن ميونخ .. تصرف غريب وصادم من سيرخيو راموس!

اشتبك مدافع باريس سان جيرمان سيرخيو راموس مع مصور بعد هزيمة فريقه في دوري أبطال أوروبا.

ظهر سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان غاضبًا بشدة بعد نهاية مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان تعرض للهزيمة بهدف دون رد أمام ضيفه بايرن ميونخ سجله كينجسيلي كومان في شباك الحارس جيانلويجي دوناروما عند الدقيقة 53، معلنًا انتصار العملاق البافاري على ملعب حديقة الأمراء.

وتوجه لاعبي باريس سان جيرمان نحو مدرجات الجماهير من أجل تحيتهم على المساندة والتشجيع طوال المباراة، وأثناء ذلك أقدم المدافع الإسباني الدولي على تصرف غريب.

راموس أثناء التوجه لتحية الجمهور ارتطم في ظهره من قبل مصور ليقوم النجم الإسباني بدفعه بشكل عنيف.

يذكر أن باريس سان جيرمان سيحل ضيفًا على بايرن ميونخ يوم الثامن من شهر مارس المقبل في إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.