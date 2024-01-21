بعد الهجوم العنصري على مينيان .. فينيسيوس يطالب بـ "سجن العنصريين"

فينيسيوس يطالب بأقصى عقوبة على العنصريين...

طلب فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، فرض أشد العقوبات على المشجعين العنصرين، بعد أحداث مباراة ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي، والهتافات العنصرية ضد مايك مينيان.

وشهدت مباراة ميلان أمام أودينيزي في الجولة الـ 21 من الدوري، أحداثًا مؤسفة أدت إلى إيقاف المباراة لعدة دقائق، بسبب هتافات عنصرية تجاه حارس الروسونيري.

الحارس الفرنسي من جانبه طالب خلال تصريحاته بعد المباراة بفرض عقوبات صارمة على الجماهير العنصرية، مؤكدًا لقناة "سكاي سبورتس" أن الكلام لم يعد مفيدًا لمواجهة تلك الأحداث.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي سياق متصل أبدى فينيسيوس جونيور، تعاطفه مع ماينان، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" لقد حان الوقت لسجن العنصريين حتى يخجلوا من أنفسهم".

وأضاف: "أشكر أولئك الأشخاص الذين يدعمونا في نضالنا، وأشعر بالأسف تجاه من يظهرون فقط بكلمات فارغة لكسب تعاطف الصحافة، معك دائمًا يا مينيان".