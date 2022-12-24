بعد النجاة من جراحة بالقلب.. هاينكس: ميسي في الأرجنتين مثل الوالد مع أبنائه

هاينكس يرى أن نهائي كأس العالم كان بمثابة "اختبار التحمل" لقلبه

تحسنت صحة المدرب الألماني التاريخي يوب هاينكس بعد أن خرج من عملية جراحية في القلب، ومزح بشأن مشاهدة مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022 وهو في تلك الحالة.

إذ شهد لقاء النهائي بين الأرجنتين وفرنسا سيناريو درامي وقوي للغاية للمشاهد، جعل الجميع في حالة إثارة وترقب حتى اللحظة الأخيرة في ركلات الترجيح، وهي التي حسمت فوز رفاق ميسي بالمونديال.

هاينكس تحدث عن هذا اللقاء، ومزح بشأن مشاهدة تلك المباراة بعد الخروج من جراحة في القلب، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "كيكر": "كان نهائي كأس العالم بمثابة اختبار التحمل".

كما أشارت الصحيفة إلى توقع المدرب الألماني لحصول منتخب الأرجنتين على بطولة كأس العالم منذ مدة، حيث أوضحت أنه تحدث إلى زوجته إيريس بعد لقاء فريق التانجو ضد أستراليا بدور الـ 16، وقال: "أعتقد أن الأرجنتين ستكون بطلة العالم".

كما شارك رأيه في تتويج ليونيل ميسي باللقب، وأضاف: "ميسي يشعر أن اللاعبين الشباب معجبون به ويحبونه، إنه مثل الوالد مع أبنائه".