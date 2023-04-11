بعد النتائج الأخيرة.. جاري نيفيل يغير توقعاته لأصحاب المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي

ما توقعاته الجديدة؟

تحدث جاري نيفيل، عن توقعاته لأصحاب المربع الذهبي بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم عقب نتائج نهاية الأسبوع الماضي.

ومازال فريق آرسنال متصدر لجدول الترتيب وخلفه مانشستر سيتي، مع منافسة قوية من المركزين الثالث والرابع على حجز مقعد لهم بالمربع الذهبي.

ويشغل نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد حاليًا المركزين الثالث والرابع على الترتيب والذي يؤهلهم لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويعتقد نيفيل، أن الأربعة الأوائل الحاليين سيتأهلون لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد أن غير رأيه الآن بشأن فريق نيوكاسل، الذي كان يتوقع في البداية أن يغيبوا عن المراكز الأربعة الأولى.

وقال نيفيل في حديثه بالبرنامج الخاص به على قناة Sky Sports: "يا له من أسبوع بالنسبة لنيوكاسل الفوز على مانشستر يونايتد ووست هام ثم برينتفورد، هذا أسبوع صعب والحصول على تسع نقاط هذا أداء رائع".

وتابع: "لم أقم بتراجعهم في المراكز الأربعة الأولى على الأرجح قبل ثلاثة أسابيع وحتى بعد مباراة مانشستر يونايتد اعتقدت حسنًا لقد خاضوا ثلاث مباريات صعبة خارج أرضهم الآن في وست هام وبرينتفورد وأستون فيلا".

وأضاف: "من المحتمل أن تخسر نقاطًا وذلك سيمنح توتنهام وليفربول ربما فرصة، لكن بالنظر إليهم الآن ومراقبتهم عن كثب ضد مانشستر يونايتد أرى أنهم كانوا رائعون للغاية وأعتقد أنهم سينهون في المراكز الأربعة الأولى الآن لأن ثقتهم ستكون عالية جدًا".

ويتصدر آرسنال جدول الترتيب برصيد 73 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي.