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بعد الفوز أمام تونس.. مشجع أسترالي يراهن على فوز بلاده بكأس العالم!

علي سمير
2:11 م غرينتش+3 30‏/11‏/2022
tunisia australia
الوطنية والتفاؤل يجتمعان في شخص واحد

تفاؤل مفرط تحلى به أحد المشجعين للمنتخب الأسترالي، ليقوم بالمراهنة على فوز الفريق ببطولة كأس العالم قطر 2022.

أستراليا بدأت المونديال بصورة سيئة بعد السقوط أمام فرنسا بنتيجة 4/1، لتتعافى بعدها من هذه الخسارة بالفوز على تونس بهدف دون رد.

تطبيق "TAB" الخاص بالمراهنات كشف عن قيام أحد المشجعين بوضع مبلغ 500 دولار كرهان على فوز بلاده بلقب المونديال بعد هذا الانتصار.

وفي حالة حدوث هذه المعجزة بفوز أستراليا باللقب، سيفوز هذا المشجع المتفائل بمبلغ يصل إلى 200 ألف دولار بعد انتهاء المسابقة.

جدير بالذكر أن المنتخب الأسترالي يحتل المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بكأس العالم بـ3 نقاط، مقابل 6 لفرنسا المتصدر، ويلعب أمام الدنمارك بالجولة الثالثة لحسم التأهل إلى دور الـ16.

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